Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сказал 24 Каналу, может ли непогода остановить штурм россиян на Авдеевском направлении. Наступление на Авдеевку враг началось 10 октября. С тех пор российские захватчики потеряли ориентировочно 10 тысяч солдат.

Читайте также У оккупантов очень плохая позиция на Востоке: какая основная задача врага

"Я думаю, что здесь ключевым фактором является не погода, ведь враг уже занял позиции, на которые вряд ли повлияет непогода. Здесь большее значение имеет огневой шквал и при возможности выбивание с позиций", – отметил Костенко.

Как можно остановить российское наступление на Авдеевку: смотрите видео

Россия будет бросать все силы

Для того чтобы остановить враждебное наступление на Авдеевском направлении, Вооруженным Силам нужно больше огневых средств поражения, чтобы иметь возможность наносить удары по тылам, где сосредотачивается личный состав противника.

Когда враг так близко подошел, его может остановить наличие серьезных сил и средств, а также мощное уничтожение солдат и техники.

– сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

Авдеевка – это политическое решение для Владимира Путина, так что россияне будут бросать на это направление много солдат. Как в свое время для Евгения Пригожина был Бахмут, не имевший стратегического значения, так же сейчас Авдеевка.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Победа на Авдеевском направлении имеет особенно важное значение накануне президентских выборов в России. Поэтому враг будет делать возможное и невозможное, бросать все силы и средства, даже жертвуя другими направлениями, чтобы захватить Авдеевку.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на первую половину декабря российский диктатор хочет показать хотя бы какой-то тактический успех, поэтому на штурм Авдеевки враг бросает тысячи солдат. Ради собственной предвыборной кампании Путин готов убить сколько угодно россиян.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости