Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко сказав 24 Каналу, чи може негода зупинити штурм росіян на Авдіївському напрямку. Наступ на Авдіївку ворог почав 10 жовтня. Відтоді російські загарбники втратили орієнтовно 10 тисяч солдатів.

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"Я думаю, що тут ключовим фактором є не погода, адже ворог вже зайняв позиції, на які навряд чи вплине негода. Тут більше значення має вогневий шквал й при можливості вибиття з позицій", – зазначив Костенко.

Як можна зупинити російський наступ на Авдіївку: дивіться відео

Росія кидатиме всі сили

Для того, щоб зупинити ворожий наступ на Авдіївському напрямку Збройним Силам треба більше вогневих засобів ураження, аби мати змогу завдавати ударів по тилах, де зосереджується особовий склад противника.

Коли ворог так близько підійшов, його може зупинити тільки наявність серйозних сил та засобів, а також потужне знищення солдатів та техніки,

– мовив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

Авдіївка – це політичне рішення для Владіміра Путіна, тож росіяни кидатимуть на цей напрямком багато солдатів. Як свого часу для Євгєнія Пригожина був Бахмут, який не мав стратегічного значення, так само зараз Авдіївка.

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Перемога на Авдіївському напрямку має особливо важливе значення напередодні президентських виборів у Росії. Тому ворог робитиме можливе й неможливе, кидатиме всі сили й засоби, навіть жертвуючи іншими напрямками, щоб захопити Авдіївку.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський сказав, що на першу половину грудня російський диктатор хоче показати хоча б якийсь тактичний успіх, тому на штурм Авдіївки ворог кидає тисячі солдатів. Задля власної передвиборчої кампанії Путін готовий убити скільки завгодно росіян.

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