Попередні дні росіяни дещо зменшили активність – це припало на візит Владіміра Путіна в Ростов-на-Дону. Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що тепер окупанти знову посилили свій наступ на півночі та півдні від міста.

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Росіяни навмисно б'ють по цивільних

Наразі ґрунти не дають змоги окупантам використовувати техніку, але як тільки з'явиться можливість, вони одразу її підтягнуть. Техніка у них ще є у дуже великій кількості. Всі свої невдачі росіяни компенсують щоденними масованими обстрілами.

Упродовж 13 листопада було понад 30 масованих обстрілів по території громади, а щодо позицій ЗСУ – рахунок йде на сотні. Окупанти застосовують дуже багато авіації. Лише за 13 листопада було близько 18 авіабомбових ударів. Внаслідок цього загинув чоловік, а ще троє людей були поранені.

Ворог гатить по місту, гатить по тих локаціях, де бачить, що живуть цивільні люди. Вони вже запалили свої буржуйки, бо на вулиці досить холодно, тому окупанти запускають безпілотники, бачать звідки йде дим і потім завдають туди ударів авіабомбами,

– розповів Віталій Барабаш.

Люди починають розуміти звідки саме їх атакують. Раніше місцеві могли говорити, що нібито українські військові б'ють по місту. Все через те, що росіяни вдаються до обману. Наприклад, вони запускають авіаційну бомбу, вона йде в напрямку Покровська, який контролює Україна, а далі розвертається й залітає в Авдіївку.

"Дійсно є розуміння, чому люди так говорили. Зараз ці речі їм пояснили, показали відео, вдалося зафіксувати саме цей факт і люди бачать, що росіяни б'ють суто по них", – додав голова Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш розповів про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

Чи погоджуються люди на евакуацію

Станом на ранок 14 листопада в Авдіївці перебуває 1472 людини. Дехто записаний на евакуацію найближчими днями. Найскладніша ситуація з тими, хто проживає в районі коксохімічного заводу, адже ворог зрівнює його з землею.

Цивільним у місті дуже важко, вони втомилися, адже пройшло більше ніж місяць відколи ситуація загострилася. Люди намагаються виїжджати щодня, хочеться, щоб виїхали всі або принаймні більшість, адже в Авдіївці дуже небезпечно,

– наголосив Барабаш.

Проте навіть під обстрілами люди знаходять місця, де працює Starlink, вони приходять туди, щоб поспілкуватися, почитати телеграм-канали. На жаль, читають також і російські ЗМІ, а багато місцевих навіть мають родичів на території країни-агресорки. Це спілкування часто призводить до того, що місцеві знову починають говорити нібито по них б'ють з українського боку.

Доводиться знову пояснювати, що навіть самі пропагандисти плутаються у своїх заявах. Наприклад, вони пишуть, що в Авдіївці нібито немає людей, тому б'ють лише по військових. Цивільні самі бачать, що це не так, але їм треба все роз'яснювати й тоді вони розуміють, що відбувається насправді.

Яка ситуація в районі Авдіївки