Россияне штурмуют магазины, а крымские татары радуются: как в Крыму реагируют на подрыв моста

Во временно оккупированном Крыму паника среди россиян. С полок исчезли хлебобулочные изделия почти сразу.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он также отметил, что неизвестно, это централизованное указание, но во многих магазинах муку и крупы дают не более, чем по 3 килограмма в одни руки.

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Но самая заметная паника с горючим, отмечает Чубаров – на полуострове длинные очереди на заправки.

"Одна из семей политзаключенного сообщила мне, что они планировали сегодня посетить в тюрьме своего родственника, осужденного на 15 лет, но мост взорван", – говорит глава Меджилиса.

И они сказали: слава Богу, так что он сам скоро к нам приедет. Это и есть настроение людей,

– резюмирует Рефат Чубаров.

Детальнее о ситуации во временно оккупированном Крыму: смотрите видео

Крымский мост был поврежден

В результате разрушений Крымского моста автомобильное и железнодорожное движение там полностью закрыли. В Кремле даже не берутся говорить, когда сумеют отремонтировать мост и запустить трафик.

Соответственно, продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, прекращена. Россиянам вернут средства за ж/д билеты до полуострова. Автобусные рейсы тоже отменены.

В Росморречфлоте заявили, что судоходство в Керченском проливе из-за "хлопка" на мосту не останавливалось. Однако, как видим, оно стало несколько проблематичным.