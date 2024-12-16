"Каждый метр завален трупами": в НГУ "Рубеж" рассказали о штурмах оккупантов

Ситуация на всей линии обороны достаточно напряженная, а на некоторых участках противник штурмует в течение целого дня. Благодаря работе FPV-дронов наши защитники могут наносить врагу существенные потери.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что именно беспилотные авиационные войска сейчас уничтожают от 90 до 95% личного состава противника. Впрочем, оккупанты также приспосабливаются к современным условиям ведения войны.

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Какими стали штурмы врага

На участке, который держит бригада "Рубеж", штурмовые действия продолжаются постоянно. Только в течение суток 16 декабря благодаря FPV-коптерам удалось уничтожить около 10 единиц противника. Но враг не останавливается и продолжает дальше штурм позиций, теряя большое количество личного состава.

Сейчас на нашей линии обороны не используется большое количество техники, но противник бросает в бой достаточно подготовленную пехоту, которая грамотно движется, придерживается дистанции и хорошо экипирована,

– рассказал Андрей Отченаш.

Более того, российские оккупанты даже имеют специальные рюкзаки против FPV-дронов. Это свидетельствует о том, что враг пытается подготовить свою пехоту к современным реалиям войны.

К сожалению, погода сейчас помогает захватчикам, ведь большие порывы ветра, туман, холод, мороз негативно сказываются на работе беспилотных авиационных комплексов всех типов. Соответственно противник может проводить свои наступательные действия так, чтобы БПЛА их не заметили, не могли по ним работать.

"Земля завалена трупами"

На направлении бригады "Рубеж" воюют профессионалы российской армии – это морская пехота, которая всегда отличалась хорошей подготовкой. Но даже это не помогает захватчикам выжить. Украинские беспилотники работают значительно лучше и эффективнее, чем хотелось бы российскому командованию. Соответственно их штурмовые группы очень часто умирают.

Противник выбрал именно это направление фронта как плановое по штурмам, то есть они пытаются максимально прорваться. Впрочем, учитывая количество привлеченного личного состава – россияне получают совсем не те результаты, которых бы хотели.

Однако определенный результат они получают. Силы обороны Украины тактически отходят на лучшие рубежи обороны. Конечно, наша бригада пытается стоять, не отходит, если в этом нет необходимости, а каждый метр сейчас просто завален российскими трупами,

– подытожил командир экипажа БПЛА "Кара небесная".