Россияне не могут купить валюту

Кремль пытается скрыть последствия санкций и стабилизировать экономику вручную. Однако экономика мордора и рубль переживают смертельное пике.

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Это чувствуют и россияне, которые уже не могут пользоваться картами Visa и Mastercard. Теперь они столкнулись с проблемой покупки валюты.

Россияне буквально штурмуют обменники, в которых заканчиваются доллары и евро.

Впрочем, сложно представить, где они планируют тратить валюту. Ведь для российских самолетов закрыто воздушное пространство над Европой и Северной Америкой.

Кроме того, авиакомпании Lufthansa и KLM не пустили россиян на рейсы из Стамбула с транзитом в Европу. Также страны возвращают визовый режим для граждан России, например Северная Македония.

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