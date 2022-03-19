Росіяни не можуть купити валюту

Кремль намагається приховати наслідки санкцій та вручну стабілізувати економіку. Однак економіка мордора та рубль переживають смертельне піке.

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Це відчувають і росіяни, які вже не можуть користуватися картками Visa та Mastercard. Тепер вони зіткнулися з проблемою купівлі валюти.

Росіяни буквально штурмують обмінники, в яких закінчуються долари та євро.

Втім, складно уявити, де вони планують витрачати валюту. Адже для російських літаків закритий повітряний простір над Європою та Північною Америкою.

Окрім того, авіакомпанії Lufthansa і KLM не пустили росіян на рейси зі Стамбула з транзитом до Європи. Також країни повертають візовий режим для громадян Росії, як-от Північна Македонія.

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