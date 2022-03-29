Российские оккупанты силой вывезли пациентов и медиков роддома в Мариуполе. Городской совет сообщил, что речь идет о 70 людях.

Пациентов и медиков вывезли из роддома №2 в Левобережном районе. Российские изверги продолжают цинично депортировать мариупольцев на свою территорию.

Заметьте СБУ занялась вывозом украинцев из Мариуполя в Россию

Мариупольский городской совет заявил, что уже известно о более чем 20 тысячах местных жителей, которых против их воли вывезли на территорию России. У украинцев отбирают документы. Дальше людей отправляют в так называемые фильтрационные лагеря.

Впоследствии мариупольцы перенаправляются в отдаленные города России.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко пообещал, что на произвол судьбы не оставят ни одного мариупольца, которого насильно вывезли на территорию России.

То, что сегодня делает Россия, нарушает все возможные международные права человека. Это можно сравнить с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны,

– подчеркнул Бойченко.

Чтобы спасти депортированных:

создают базу депортированных жителей города;

разрабатывают действенный механизм возвращения людей.

Важно – Защитники Мариуполя не позволят врагу достичь целей: смотрите видео