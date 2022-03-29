Пацієнтів та медиків вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі. Російські нелюди продовжують цинічно депортувати маріупольців на свою територію.

Зауважте СБУ зайнялася вивезенням українців з Маріуполя в Росію

Маріупольська міська рада заявила, що вже відомо про понад 20 тисяч місцевих жителів, яких проти їхньої волі вивезли на територію Росії. В українців відбирають документи. Далі людей відправляють у так звані фільтраційні табори.

Згодом маріупольців перенаправляють у віддалені міста Росії.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко пообіцяв, що напризволяще не залишать жодного маріупольця, якого силоміць вивезли на територію Росії.

Те, що сьогодні роблять Росія – порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни,

– наголосив Бойченко.

Щоб врятувати депортованих:

створюють базу депортованих жителів міста;

розробляють дієвий механізм повернення людей.

Важливо – Захисники Маріуполя не дозволять ворогу досягти цілей: дивіться відео