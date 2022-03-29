Українців вивозять також із тимчасово окупованого Донбасу. Ці дані вже встановили у СБУ.
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СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до Росії декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу,
– мовиться у повідомленні.
У спецслужбі зазначили, що рашисти погрожують українцям зброєю та змушують сідати в автобуси. Загарбники забирають в людей документи та вивозять з України.
Зауважимо, за час вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, 210 з них – діти.
До теми дивіться відео про те, як росіяни вивезли українців до Росії: