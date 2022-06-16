Россияне скрывают смерти тысяч мобилизованных на Донбассе: родные готовы начать бунт

Даже несмотря на безумные обстрелы Донецка и попытки подавления любых протестных настроений, в квазиреспубликах продолжают бунтовать жены мобилизованных Россией мужчин. На фоне реальных неудач русского войска на фронте такое социальное положение угрожает оккупационным властям.

По данным источников 24 канала в разведке, российские оккупанты очень боятся каких-либо проявлений неповиновения со стороны населения так называемых "ДНР" и "ЛНР", ведь сейчас им совсем не до разборок с гражданскими. Как сдержать социальный взрыв в Донецке, захватчики уже поняли – безумные обстрелы города.

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Однако для того, чтобы внедрить эту тактику по всем городам Донетчины и Луганщины, российским кураторам придется отводить слишком много гаубиц и РСЗО с передовой в тыл, что приведет к провалам россиян на фронте.

Мобилизированные мрут, как мухи, но родным об этом не говорят

Несмотря на давление со стороны "власти", обстрелы Донецка и сплошное ухудшение социального положения в "республиках", немалое количество родных мобилизованных все же озабочены их судьбой.

Жены и матери мужчин, которых Россия принудительно отправила на передовую под каток защитников Украины, ежедневно "штурмуют" воинские части, пишут письма Пушилину и Пасечнику, пытаются узнать хотя бы что-нибудь о судьбе своих родных.

13 июня, в день самых массированных обстрелов Донецка, несколько десятков мобилизованных родственников записали видео, в котором возмутились отношением "власти" к "военным".

Родные мобилизованных рассказали о том, что уже четыре месяца им ничего не говорят о судьбе мужчин, которых отправили на войну без медицинской комиссии и какой-либо подготовки.

В своем обращении жители ОРДО рассказали, что из целого 121 полка так называемой "ДНР" за все время войны к месту дислокации в Кальмиусское (бывшее Комсомольское) вернулась только одна рота. Мобилизированные из 2 батальона этого бандформирования якобы должны были перебросить в тыл "на ротацию", но этого так и не сделали.

По данным разведки, почти 200 мужчин из этого подразделения погибли еще в начале войны, но главари оккупированной части Донецкой области скрывали от родных эту информацию. Военкомы, командиры и представители "администрации" квазиреспублики рассказывали, что с их родными все в порядке, обещали, что они будут получать зарплату и смогут вернуться домой "после победы".

На самом же деле никаких выплат никто никогда не получит. Да и выдавать деньги уже некому. Разве что компенсации за погибших родным, но без тела никто ни копейки не получит.

Тела мобилизованных из 121 полка до сих пор разлагаются на полях Украины. Собирать их остатки никто не хочет, ведь тогда жены, родители и дети узнают, что их все это время обманывали. И это может привести к социальному взрыву, которого так не желают россияне.

Смотрите видео с родственниками мобилизованных в ОРДО:

Тысячи жителей ОРДО погибли ни за что

Пока десятки тысяч женщин на Донбассе не знают, что произошло с их мужчинами, российские военные между собой признают, что ни о каком "освобождении" всей Донецкой области вообще речь не идет. Захватчики говорят, что все силы "второй армии мира" разбиваются о попытки захватить Северодонецк. Даже если им удастся полностью взять под контроль город, россияне, местные боевики и мобилизованные армия захлебнется на штурме Лисичанска. И пока Россия уже больше месяца не может выйти на границы Луганщины, вопрос захвата Донбасса генералы поставили на условную паузу. Все попытки прорвать оборону Украины в направлениях Курахово, Авдеевки, Бахмута, Константиновки и других городов потерпели невероятный крах.

Поэтому, как свидетельствуют внутренние документы оккупантов, на захват Донецкой области российскому войску могут понадобиться годы. Такой положительный прогноз штабные офицеры делают без учета развертывания резервов ВСУ и получения Украиной новейшего оружия.

Итак, тысячи идейных боевиков и вынужденных воевать мобилизованных погибли вообще ни за что. Ибо вся хваленая российская армия не может выполнить даже те задачи, которые перед ней ставил Путин. Да и идеи "освобождения Донбасса" совсем не совпадали с желанием жителей ОРДЛО. Потому что ни одному дончанину или луганчанину на самом деле не требовалось, чтобы Россия захватывала другие города, а тем более – наголову разрушала их. Ведь почти все жители квазиреспублики катались на свободную территорию для получения пенсий, снятия наличных денег и даже для того, чтобы покупать там продукты.