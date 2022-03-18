О ситуации в Запорожье и области на 11:00 в сети сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

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Россияне обстреляли Запорожье

По информации военных, 18 марта, примерно в 08:00 под Запорожьем оккупанты массово обстреляли военный полигон, один из заводов и прилегающий к нему карьер,

– сообщил Куртев.

Для обстрелов враги использовали реактивные системы залпового огня "Смерч".

В результате атаки на территории завода возник пожар. С ним продолжают сражаться спасатели.

Точной информации о масштабах разрушения и потерях пока еще нет. Все детали устанавливают. Власти обещают сообщить о них уже в скором времени.

Ситуация в Запорожской области

В течение суток 17 марта ситуация в области существенно не изменилась. Оккупанты систематически обстреливают украинские позиции, используя для этого минометы, вертолеты и артиллерию.

Украинские бойцы продолжают наносить противнику огневые поражения. На направлении Васильевка – Пологи враг несет потери.

Власти Запорожья призвали людей соблюдать все необходимые во время войны правила поведения, быть мобилизованными, собранными и бдительными. И обязательно идти в укрытия, когда раздается сигнал тревоги.

Напомним, 18 марта должны работать гуманитарные коридоры. Одним из них должны эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье.

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