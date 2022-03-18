О ситуации в Запорожье и области на 11:00 в сети сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
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Россияне обстреляли Запорожье
По информации военных, 18 марта, примерно в 08:00 под Запорожьем оккупанты массово обстреляли военный полигон, один из заводов и прилегающий к нему карьер,
– сообщил Куртев.
Для обстрелов враги использовали реактивные системы залпового огня "Смерч".
В результате атаки на территории завода возник пожар. С ним продолжают сражаться спасатели.
Точной информации о масштабах разрушения и потерях пока еще нет. Все детали устанавливают. Власти обещают сообщить о них уже в скором времени.
Ситуация в Запорожской области
В течение суток 17 марта ситуация в области существенно не изменилась. Оккупанты систематически обстреливают украинские позиции, используя для этого минометы, вертолеты и артиллерию.
Украинские бойцы продолжают наносить противнику огневые поражения. На направлении Васильевка – Пологи враг несет потери.
Власти Запорожья призвали людей соблюдать все необходимые во время войны правила поведения, быть мобилизованными, собранными и бдительными. И обязательно идти в укрытия, когда раздается сигнал тревоги.
Напомним, 18 марта должны работать гуманитарные коридоры. Одним из них должны эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье.
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