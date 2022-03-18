Про ситуацію у Запоріжжі та області станом на 11:00 у мережі повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

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Росіяни обстріляли Запоріжжя

За інформацією військових, 18 березня, приблизно о 08:00 під Запоріжжям окупанти масово обстріляли військовий полігон, один із заводів та кар'єр, який до нього прилягає,

– повідомив Куртєв.

Для обстрілу вороги використали реактивні системи залпового вогню "Смерч".

У результаті атаки на території заводу виникла пожежа. З нею продовжують боротися рятувальники.

Точної інформації про масштаби руйнування та про втрати поки ще немає. Усі деталі встановлюють. Влада обіцяє повідомити про них вже незабаром.

Ситуація в Запорізькій області

Протягом доби 17 березня ситуація в області суттєво не змінилася. Окупанти систематично обстрілюють українські позиції, використовуючи для цього міномети, гелікоптери та артилерію.

Українські бійці продовжують завдавати противнику вогневі ураження. На напрямку Василівка – Пологи ворог зазнає втрат.

Влада Запоріжжя закликала людей дотримуватися усіх необхідних під час війни правил поведінки, бути мобілізованими, зібраними та пильними. І обов'язково йти до укриттів, коли лунає сигнал тривоги.

Нагадаємо, 18 березня мають працювати гуманітарні коридори. Одним із них повинні евакуювати людей з Маріуполя в Запоріжжя.

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