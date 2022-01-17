Такое мнение озвучил Роман Цимбалюк в интервью с Денисом Казанским на 24 канале. Цимбалюк отметил, что сейчас Россия угрожает нам "всякими карами", потому что якобы американцы их не слушаются.
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"Однако я не уверен, что у них есть реальная возможность пойти танковыми колоннами внутрь Украины. Они – смертные. Они тоже гибнут на войне", – заверил украинский журналист.
Цимбалюк отметил, что именно из-за констатации этого факта в России его стали называть экстремистом.
Я вообще за то, чтобы все жили, даже они, но в рамках международно признанных границ,
– объяснил журналист.
Цимбалюк: Паниковать не надо
По его словам, уровень грязи и военных угроз будет расти каждый раз, однако это не повод для паники.
"Паниковать не надо. По-моему, они могут официально ввести войска в оккупированную часть Донбасса, хотя на практике от этого ничего не изменится, ведь они и так контролируют эту территорию", – сказал Цимбалюк.
Он предположил, что это может привести к тому, что линия фронта наоборот стабилизируется.
"Единственный путь для нас – собственные Вооруженные силы и международная поддержка. ВСУ – прежде всего", – подчеркнул журналист.
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