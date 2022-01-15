По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над химическими препаратами, которые завозятся на Донбасс. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.
Новина доповнюється...
Украинская разведка назвала повод, который может использовать Россия для агрессии. В частности, речь идет о техногенной катастрофе.
Источник:фейсбук ГУР
По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над химическими препаратами, которые завозятся на Донбасс. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.
Новина доповнюється...