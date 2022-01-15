За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімічними препаратами, які завозяться на Донбас. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на Сході України.
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Українська розвідка назвала привід, який Росія може використати для агресії. Зокрема мовиться про техногенну катастрофу.
Джерело:фейсбук ГУР
За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімічними препаратами, які завозяться на Донбас. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на Сході України.
Новина доповнюється…