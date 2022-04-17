Россияне снова бьют по Северодонецку: загорелись четыре многоэтажки
Враг продолжает обстреливать Луганскую область. В ночь на 17 апреля в Северодонецке загорелись 4 многоэтажки. Тем временем в Новодружеске был полностью уничтожен дом.
Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, под огнем оказались новые районы Северодонецка. Большую часть жилого фонда враг уже уничтожил за последние полтора месяца.
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Зафиксированы многочисленные возгорания квартир в Северодонецке
Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – вдали,
– рассказал Гайдай.
На место пожаров спасатели выехали сразу – как только прекратились обстрелы. Они зафиксировали многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняется.
Еще один дом уничтожили в Новодружеске
Еще один дом оккупанты уничтожили в Новодружеске. К счастью, владельца жилья успели эвакуировать.Обратите внимание! Наши защитники на Донбассе за сутки отбили 10 атака враг. Украинские воины уничтожили 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Жуткие последствия обстрелов Луганской области / Фото Сергея Гайдая
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