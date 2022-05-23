Россияне снова обстреляли в Луганской области эвакуационный автобус

Рашисты не прекращают попыток заблокировать эвакуацию мирных украинцев. Для достижения своих целей они готовы убивать гражданских безоружных людей.

В Луганской области продолжаются горячие бои наших отважных защитников с российскими оккупантами. Враг не прекращает обстрелов и бомбежек, равняя с землей целые города.

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Обстрел эвакуационного автобуса

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, из Горной общины удалось эвакуировать 18 человек. Рашисты произвели обстрел автобуса, пытаясь помешать вывозу мирных людей из зоны активных боевых действий.

По словам Гайдая, безопасных путей для эвакуации мирных людей в Луганской области уже нет. Рашисты произвели обстрел эвакуационного автобуса вблизи Врубовки. К счастью, в результате вражеских действий жертв и раненых нет. Все люди уже в безопасности.

Идет активная работа над тем, чтобы эвакуировать как можно больше людей, число желающих уехать из-под обстрелов с каждым днем растет. Вместе с тем проводить эвакуацию и доставку гуманитарных грузов очень трудно, в течение суток можно совершить только один рейс.

Враг не собирается прекращать наступательные действия и усиливает обстрелы и бомбардировки мирных городов.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Российские кафиры стремятся получить полный контроль над Луганской и Донецкой областями. Теперь это главные задачи, которые поставил перед собой враг. Для его выполнения решисты бросают большие силы, хотя и несут большие потери.

Россиян совершенно не интересуют мирные люди и гражданская инфраструктура, они просто стирают города с лица земли. Рашисты стремятся получить контроль только над территориями.

Северодонецк находится под постоянными бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Жилые дома на окраине города россияне расстреливают из танков. Враг хочет уничтожить его полностью, как это сделал с другими городами.

Рашисты пытаются окружить Северодонецк и атаковать его по решительным направлениям. Мужественные украинские защитники и защитницы держат оборону и не дают оккупантам реализовать их замыслы.

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