Россияне снова пустили "Шахеды": на Киевской и еще нескольких областях – воздушная тревога

В Киевской области и в нескольких областях поздно ночью 27 июля звучали сигналы воздушной тревоги. Причиной стали запуски россиянами беспилотников типа "Шахед".

24 Канал напоминает, что при объявлении воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Ведь это поможет уберечь вашу жизнь от потенциальной опасности.

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Россияне снова пустили "Шахеды"

В Киевской и Черкасской областях отбои воздушных тревог.Тревогу также объявили в Хмельницкой области. Причина – движение "Шахедов" в направлении области.В Кировоградской области – отбой воздушной тревоги. Можно выходить из укрытий.В Воздушных силах предупредили о воздушной тревоге в Житомирской области. Там также опасность пусков "Шахедов".

02:05 Пока сигналы воздушной тревоги раздаются в таких областях Украины:

Киевская;

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Луганская;

АР Крым.



Воздушная тревога 27 июля / Скриншот 24 Канала

В Киевской и Винницкой области также была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили о "Шахедах" в этих областях.Из-за "Шахедов" сирены звучали и в Черкасской области. В Воздушных силах призывали немедленно направляться в укрытие.Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской области. Там угроза атакой "Шахедами"