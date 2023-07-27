Россияне снова пустили "Шахеды": на Киевской и еще нескольких областях – воздушная тревога
27 июля 2023, 01:54Читати новину українською
В Киевской области и в нескольких областях поздно ночью 27 июля звучали сигналы воздушной тревоги. Причиной стали запуски россиянами беспилотников типа "Шахед".
24 Канал напоминает, что при объявлении воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Ведь это поможет уберечь вашу жизнь от потенциальной опасности.
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Россияне снова пустили "Шахеды"
02:05 Пока сигналы воздушной тревоги раздаются в таких областях Украины:
- Киевская;
- Винницкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Луганская;
- АР Крым.