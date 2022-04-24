Россияне снова ударили по Луганщине: 8 погибших и страшные разрушения

Оккупанты накануне Пасхи 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины. Пострадали Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

После артиллерийской атаки по городам Горное и Золотое погибли 6 человек, еще двое тяжело ранены, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ранее Россияне мощно обстреляли Попасную и Рубежное, но успеха не добились, – Гайдай

Также несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины. К сожалению, спасти их не удалось.

Кроме того, спасатели эвакуировали из-под обстрелов троих человек в Рубежном.



Многоэтажка в Лисичанске / Фото Сергея Гайдая

Горели дома

В Лисичанске загорелась многоэтажка, в Рубежном пламенем охватило частный дом. В Северодонецке разрушения получили сразу 5 домов, а также здание Нацполиции.



Поврежденный дом / Фото Сергея Гайдая



Разрушение домов / Фото Сергея Гайдая

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