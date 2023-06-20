По данным росМИ, в указе так называемой "власти" квазиреспублики говорится, что отправлять в концлагеря будут "иностранцев" и лиц "без гражданства". Фактически это означает, что попасть туда могут все украинцы, не принявшие "паспорт" с курицей.

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Кроме того, Владимир Путин подписал указ, разрешающий оккупантам депортировать украинцев без российских паспортов. "Бункерный дед" боится, что они будут представлять "угрозу национальной безопасности".

Жители новых территорий, которые не приняли гражданство России и, следовательно, признаются иностранцами, могут быть депортированы из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности,

– говорится в позорном указе.



Оккупанты собираются создать концлагеря для украинцев / Фото из сети



Российские оккупанты уже понимают, что у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях. Украинские герои освободят все населенные пункты, вернув вместе с украинским флагом туда безопасность для местных жителей.

Шанс спастись имели люди только с российскими паспортами