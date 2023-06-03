Об этом 24 Каналу заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что при этом, желание у людей стать гражданами страны-агрессора так и не появилось.

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"Эти результаты, которые по паспортизации у них есть, это все давление, это все угрозы, это все запугивание и террор", – сказал Соболевский.

Оккупанты продолжают так называемую "интеграцию" и пытаются обязать всех украинских врачей получить российские паспорта, угрожая увольнением с работы. Скорее всего, это были просто угрозы, ведь на оккупированных территориях действительно очень не хватает медиков. При этом россияне пытаются завозить "специалистов" из России. Однако желающих ехать на Херсонщину – не очень много.

Ведь даже там прекрасно понимают, что это все очень временно и очень опасно для граждан России находиться на Херсонщине,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Потому что довольно скоро ВСУ деоккупируют все украинские территории.

Как россияне заставляют получать украинцев российские паспорта: смотрите видео

С российским паспортом рисков больше

Юрий Соболевский отметил, если человек будет вынужден получать российский паспорт под давлением и будет делать что угодно, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких – за это не будет уголовной ответственности.

"Для нас самая главная ценность – жизнь и здоровье человека. Но я считаю, что этот паспорт значительно больше рисков несет для человека, когда он у него есть, чем когда он отказывается от него", – сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Все потому, что в первую очередь есть риск депортации именно для тех украинцев, которые получили российский паспорт. Ведь российская оккупационная "власть" считает их своими "гражданами", поэтому эти люди находятся в соответствующих списках на так называемую "эвакуацию".

"О мужчинах – должны все понимать, что риск принудительной мобилизации остается. И они не отказались от этой идеи создания "добровольческого батальона имени Маргелова", – рассказал Соболевский.

Поэтому, если есть возможность не получать российский паспорт на временно оккупированных территориях, то ней нужно пользоваться.

Что происходит на Херсонщине