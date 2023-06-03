Про це 24 Каналу заявив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зауважив, що при цьому, бажання у людей стати громадянами країни-агресорки так і не з'явилося.
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"Ці результати, які щодо паспортизації вони мають, це все тиск, це все погрози, це все залякування і терор", – сказав Соболевський.
Окупанти продовжують так звану "інтеграцію" й намагаються зобов'язати всіх українських лікарів отримати російські паспорти, загрожуючи звільненням з роботи. Найімовірніше, це були просто погрози, адже на окупованих територіях насправді дуже не вистачає медиків. При цьому росіяни намагаються завозити "фахівців" із Росії. Однак, охочих їхати на Херсонщину – не дуже багато.
Адже навіть там чудово розуміють, що це все дуже тимчасово і дуже небезпечно для громадян Росії перебувати на Херсонщині,
– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.
Тому що досить скоро ЗСУ деокупують всі українські території.
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З російським паспортом ризиків більше
Юрій Соболевський зауважив, якщо людина буде вимушена отримувати російський паспорт під тиском і буде робити будь-що, аби зберегти своє життя та життя своїх близьких – за це не буде кримінальної відповідальності.
"Для нас найголовніша цінність – життя та здоров'я людини. Але я вважаю, що цей паспорт значно більше ризиків несе для людини, коли він у неї є, ніж коли вона відмовляється від нього", – сказав заступник голови Херсонської облради.
Усе через те, що передусім є ризик депортації саме для тих українців, які отримали російський паспорт. Адже російська окупаційна "влада" вважає їх своїми "громадянами", тож ці люди є у відповідних списках на так звану "евакуацію".
"Щодо чоловіків – повинні всі розуміти, що ризик примусової мобілізації він залишається. І вони не відмовилися від цієї ідеї створення "добровольчого батальйону імені Маргелова", – розповів Соболевський.
Тому, якщо є можливість не отримувати російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, то нею треба користуватися.
Що відбувається на Херсонщині
- Росіяни продовжують примушувати мешканців тимчасово окупованої Херсонщини отримувати російські паспорти. Окупанти визначили 1 вересня кінцевим терміном, коли можна отримати паспорт країни-агресорки. При цьому, людей змушують обов'язково відмовлятися від українського громадянства. А українцям, які відмовляються від паспорта Росії, погрожують депортацією, припиненням постачання електроенергії, примусовим виселенням із власних помешкань та конфіскацією майна.
- Росіяни на окупованих територіях Херсонської області хочуть місцевих мешканців примусово залучити до так званих "добровольчих батальйонів". Утім, "добровольчий батальйон імені Маргелова" існує нині лише на паперах.
- Окупанти й надалі тероризують мешканців окупованого лівобережжя Херсонщини. На Півдні, у бік лінії фронту, росіяни виганяють людей з осель і поселяються там.