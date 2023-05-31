Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він додав, що наразі "добровольчий батальйон імені Маргелова" існує лише на паперах.

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Успіхи марні

Росіяни дуже довго намагаються створити "добровольчий батальйон", але, на щастя, всі спроби марні.

Окупанти навіть опублікували відео нібито з добровольцями, які вступили до батальйону. Проте зараз немає інформації про те, що росіяни змогли сформувати боєздатний підрозділ з мешканців Херсонщини.

"У місцевого населення зовсім інші настрої. Люди не братимуть зброю, щоб воювати проти власного народу", – зазначив заступник голови Херсонської облради.

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Міграція росіян на Херсонщину

На територію окупованої Херсонської області переїжджають росіяни, аби зайняти керівні посади. Звісно, весь військовий контингент на Херсонщині повністю російський.

Охочих росіян приїхати на Херсонщину знайти складно, адже вони чудово розуміють, що це ворожий для них регіон. До того ж настрій у місцевого населення зовсім не такий як розповідали російські пропагандисти на початку окупації.

Є люди, які відпрацювали й поїхали, зокрема лікарі,

– розповів Соболевський.

Окупанти намагалися зробити "освітній десант", але у них так само нічого не вийшло. Вони не змогли знайти необхідну кількість освітян у Росії, які б хотіли працювати й жити на Херсонщині.

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