Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он добавил, что "добровольческий батальон имени Маргелова" существует только на бумагах.

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Удачи напрасные

Россияне очень долго пытаются создать "добровольческий батальон", но, к счастью, все попытки напрасны.

Оккупанты даже опубликовали видео якобы с добровольцами, вступившими в батальон. Однако сейчас нет информации о том, что россияне смогли сформировать боеспособное подразделение с жителей Херсонщины.

"У местного населения совсем другие настроения. Люди не будут брать оружие, чтобы воевать против собственного народа", – отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

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Миграция россиян на Херсонщину

На территорию оккупированной Херсонской области переезжают россияне, чтобы занять руководящие должности. Конечно, весь военный контингент в Херсонской области полностью российский.

Желающих россиян приехать в Херсонскую область найти сложно, ведь они прекрасно понимают, что это вражеский для них регион. К тому же настроение у местного населения совсем не такое, как рассказывали российские пропагандисты в начале оккупации.

Есть люди, которые отработали и уехали, в том числе врачи,

– рассказал Соболевский.

Оккупанты пытались сделать "образовательный десант", но у них так же ничего не получилось. Они не смогли найти необходимое количество педагогов в России, которые хотели бы работать и жить на Херсонщине.

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