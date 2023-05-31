Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он добавил, что "добровольческий батальон имени Маргелова" существует только на бумагах.
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Удачи напрасные
Россияне очень долго пытаются создать "добровольческий батальон", но, к счастью, все попытки напрасны.
Оккупанты даже опубликовали видео якобы с добровольцами, вступившими в батальон. Однако сейчас нет информации о том, что россияне смогли сформировать боеспособное подразделение с жителей Херсонщины.
"У местного населения совсем другие настроения. Люди не будут брать оружие, чтобы воевать против собственного народа", – отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.
Почему оккупанты на Херсонщине не могут сформировать "добровольческий батальон": смотрите видео
Миграция россиян на Херсонщину
На территорию оккупированной Херсонской области переезжают россияне, чтобы занять руководящие должности. Конечно, весь военный контингент в Херсонской области полностью российский.
Желающих россиян приехать в Херсонскую область найти сложно, ведь они прекрасно понимают, что это вражеский для них регион. К тому же настроение у местного населения совсем не такое, как рассказывали российские пропагандисты в начале оккупации.
Есть люди, которые отработали и уехали, в том числе врачи,
– рассказал Соболевский.
Оккупанты пытались сделать "образовательный десант", но у них так же ничего не получилось. Они не смогли найти необходимое количество педагогов в России, которые хотели бы работать и жить на Херсонщине.
Какая ситуация в Херсонской области: последние события
- Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в Днепре на Херсонщине значительно уменьшилось количество лодок, которые россияне используют для работ на островах.
- Украинские партизаны нашли новую локацию фортификационных сооружений вблизи Чонгара на Херсонщине, которые построили россияне опасаясь наступления ВСУ.
- Бойцы из Сил спецопераций устроили удачную засаду на оккупантов на одном из островов на Юге Украины. Операторы боевой группы уничтожили вражеский катер, двигавшийся вдоль Днепра.