Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, місцеві мешканці не піддаються на такі провокації. Але окупанти не залишають спроб тиснути на свідомість людей.

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"Для росіян звична практика – обстрілювати навіть контрольовані населені пункти, щоб потім казати, що це зробили ЗСУ. Але місцеві бачать, коли відбуваються прильоти, а через дві хвилини там уже знімальна група стоїть", – поділився Соболевський.

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Люди не ведуться на пропаганду

Кілька разів після прильотів росіяни навіть намагалися взяти інтерв'ю в місцевих, щоб отримати від них бажані звинувачення ЗСУ. Але люди їм казали, що бачили, і звідки воно прилетіло, і як пропагандисти вже стояли в очікуванні.

Крім того, росіяни обмовляють українських військових, дислокованих на деокупованій території Херсонщини, у терорі проти мирного населення, зокрема дітей. Але люди все розуміють.

На Херсонщині неспокійно

Ворог систематично застосовує авіабомби проти мирного населення Херсонської області. Бомби потужні, але відносно керовані – часто падають просто в полі та не завдають шкоди.

"Коли ж бомби потрапляють у житлову забудову, то, на жаль, маємо велику кількість руйнувань і постраждалих. За останню добу 16 осіб постраждали саме від обстрілів, зокрема від цих авіабомб", – сказав Соболевський.

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