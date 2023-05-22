Гауляйтерів першої хвилі, які почали співпрацювати з ворогом, починають чи то переслідувати, чи то вони просто тікають до Криму. Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
До теми "Мали час підготуватися": як ворог чекає на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
Колаборанти безслідно зникають
До прикладу, Едуарт Репієвський, Павло Філіпчук та інші безслідно зникли. Вже добре відомо, що доля колаборантів – або ув'язнення, або "концерт Кобзона".
У нас вони отримають пожиттєве. Або ж відправляться на "концерт Кобзона", як Кіріл Стрємолусов,
– акцентував депутат Херсонської обласної ради.
Тому вони зникають, тікають або переховуються. Зараз на Херсонщині з'являються нові колаборанти, про яких раніше не чули.
"Я так розумію, в окупантів безвихідь, вони ставлять будь-кого. Вже усі розуміють, як закінчують зрадники", – підсумував Сергій Хлань.
Хлань розповів про ситуацію з колаборантами на Херсонщині: дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
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- У ніч на 20 травня загарбники цинічно вдарили по будинку у Бериславі. Терористи вбили двох людей.
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