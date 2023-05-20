Про те, які загрози несе крок Росії, розповів доктор біологічних наук Павло Гольдін. Окупанти з'єднали Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі Лазурного.

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Росія створює ризик замулення і деградації екосистеми Джарилгацької затоки

За словами вченого, Джарилгач – це найбільш незаселений острів Європи. Води навколо острова – це акваторія, що є важливою для морських ссавців.

Гольдін зазначив, що там живуть унікальні прибережні групи дельфінів – білобочок і афалін, також поблизу острова спостерігається найвища щільність морських свиней в усьому районі моря.

Закриття протоки, серед іншого, створює ризик замулення і деградації екосистеми всієї Джарилгацької затоки. Іншими словами, перед нами ще один злочин проти природи,

– написав Павло Гольдін.

Що про дії окупантів кажуть у ЗСУ

Генштаб ЗСУ 19 травня повідомив, що російські окупаційні війська з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області.

Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що росіяни – варвари.

Олексій Гетьман, майор запасу НГУ та ветеран російсько-української війни, в ефірі телемарафону зазначив, що окупанти хочуть зробити на острові Джарилгач додатковий майданчик, щоб проводити тренування військ. Також вони можуть облаштувати там невеликі оперативні склади.

Росіяни з'єднали острів Джарилгач з окупованою частиною Херсонщини: карта