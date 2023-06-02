Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, местные жители не поддаются таким провокациям. Но оккупанты не оставляют попыток давить на сознание людей.

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"Для россиян привычная практика – обстреливать даже контролируемые населенные пункты, чтобы потом говорить, что это сделали ВСУ. Но местные видят, когда происходят прилеты, а через две минуты там уже съемочная группа стоит", – поделился Соболевский.

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Люди не ведутся на пропаганду

Несколько раз по прилету россияне даже пытались взять интервью у местных, чтобы получить от них желаемые обвинения ВСУ. Но люди им говорили, что видели, и откуда оно прилетело, и как пропагандисты уже стояли в ожидании.

Кроме того, россияне оговаривают украинских военных, дислоцированных на деоккупированной территории Херсонщины, в терроре против мирного населения, в том числе детей. Но люди все понимают.

В Херсонской области неспокойно

Враг систематически применяет авиабомбы против мирного населения Херсонской области. Бомбы мощные, но относительно управляемые – часто падают прямо в поле и не наносят вреда.

"Когда же бомбы попадают в жилую застройку, то, к сожалению, имеем большое количество разрушений и пострадавших. За последние сутки 16 человек пострадали именно от обстрелов, в том числе от этих авиабомб", – сказал Соболевский.

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