Кремль уже собрал группу боевиков из Ливана и Сирии: они члены армии Асада или "Хезболлы"

Армия российских оккупантов несет значительные потери в Украине, поэтому прибегает к крайне радикальным действиям. Кремль начал собирать наемников в странах Ближнего Востока.

Сейчас Кремль уже собрал примерно тысячу наемников. Все они являются членами армии пророссийского президента Башара Асада, а также членами ливанской исламистской организации "Хезболла". Об этом свидетельствуют данные разведки ВСУ, которые обнародовали 18 марта.

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Хотят компенсировать значительные потери

Наши защитники уверены, что руководство России пытается компенсировать потери личного состава. Кроме этого, ранее уже сообщали, что оккупанты начали проводить мобилизацию.

Уже подобрано около 1000 добровольцев из представителей, так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Однако наша разведка установила, что эти боевики не собираются воевать в Украине. Уже есть информация, что они планируют использовать "командировку" для попадания в Европу

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