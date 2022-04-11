Россияне сорвали с Мемориала Героям Небесной Сотни наших героев, – депутат Херсонского облсовета

Российские оккупанты совершили очередную провокацию в Херсоне. Захватчики надругались над памятью об украинских героях, демонтировав Мемориал Героям Небесной Сотни и погибшим воинам АТО.

Об этом в эфире 24 канала сообщил тероборонец и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что такое могли сделать только фашисты, у которых нет никаких ценностей.

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Рашисты надругались над мемориалом

По словам Хланя, сейчас в городе оккупанты массово снимают рекламные щиты с надписями "Херсон – это Украина". Кроме того, изверги добрались и до Мемориала Героям Небесной Сотни и погибшим в зоне АТО.

"Вчера (10 апреля – 24 канал) оккупанты сорвали с Мемориала Героям Небесной Сотни в Херсоне наших героев – тех, кто был на Революции Достоинства, воинов АТО", – заявил Хлань.

Депутат Херсонского областного совета рассказал о произволе оккупантов в городе: смотрите видео