Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что оккупанты переместили много своих военных мощностей именно в тыл Луганска.

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Прятали технику

После того, как Украина получила HIMARS и ракеты к этим системам, россияне переместили свои военные мощности на расстояние за 100 километров от линии фронта, отметил Свитан. Непосредственно Луганск расположен в 130 километрах. Туда враг стащил склады, ремонтные базы и все, что нужно для фронта.

"Луганск – шахтерская столица. Там много горно-металлургических комплексов и все они заполнены техникой. Любой завод является военным объектом – там находятся легитимные цели", – отметил спикер.

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Достать цели

Ранее украинские Силы обороны пытались получить упомянутые выше вражеские цели, но было нечем, сказал Свитан. Впрочем, были попытки поражения ракетами "HARM", "Harpoon", "Нептун" – последние две работают непосредственно по морским целям и именно ракетами "Нептун" был уничтожен крейсер "Москва".

Тратить их по военным объектам в Луганске было бессмысленно, хотя мы могли. Вот этот весь спектр, плюс "Storm Shadow". Но тратить ракету, которая может проходить 300 километров, на дальность 130 – с одной стороны небрежно. Но если у нас безлимит по поставкам, то можно работать и по Луганску,

– предположил военный эксперт.

Он отметил, что россияне показали часть "Storm Shadow" и подчеркнул, что намеренно достать они бы ее не могли.

"При взрыве ракета не разлезается на молекулы, то есть почти вся ракета разрывается, а эти части остаются и по частям можно определить тип ракет. Но ждем подтверждения от нашего Генштаба", – сказал он.

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