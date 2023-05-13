Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що окупанти перемістили багато своїх військових потужностей саме в тил Луганську.

Дивіться також В окупованому Луганську пролунали щонайменше 2 вибухи: прилетіло в нафтосховище та базу техніки

Ховали техніку

Після того, як Україна отримала HIMARS і ракети до цих систем, росіяни перемістили свої військові потужності на відстань за 100 кілометрів від лінії фронту, відзначив Світан. Безпосередньо Луганськ розташований на відстані 130 кілометрів. Туди ворог стягнув склади, ремонтні бази і все, що потрібно для фронту.

"Луганськ – шахтарська столиця. Там багато гірничо-металургійних комплексів і всі вони заповнені технікою. Будь-який завод є військовим об'єктом – там знаходяться легітимні цілі", – відзначив спікер.

Роман Світан про події на фронті 13 травня: дивитись відео

Дістати цілі

Раніше українські Сили оборони намагалися дістати згадані вище ворожі цілі, але не було чим, сказав Світан. Утім, могли були спроби ураження ракетами "HARM", "Harpoon", "Нептун" – останні дві працюють безпосередньо по морським цілям і саме ракетами "Нептун" був знищений крейсер "Москва".

Витрачати їх по військовим об'єктам в Луганську не було сенсу, хоча ми могли. Ось цей увесь спектр, плюс "Storm Shadow". Але витрачати ракету, яка може проходити 300 кілометрів, на дальність 130 – з одного боку недбайливо. Але якщо у нас безліміт з поставок, то можна працювати і по Луганську,

– припустив військовий експерт.

Він зазначив, що росіяни показали частину "Storm Shadow" і наголосив, що навмисно дістати вони б її не могли.

"При вибуху ракета не розлізається на молекули, тобто майже вся ракета розривається, а ці частини залишаються і по частинам можна визначити тип ракет. Але чекаємо підтвердження від нашого Генштабу", – сказав він.

"Бавовна" в Луганську: що відомо