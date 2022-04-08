Россияне сосредоточили силы на захвате Мариуполя, наступлении на Изюм, прорыве обороны ООС

8 апреля 2022 , 07:09
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили о ситуации на фронте утром 8 апреля. Оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Востоке.

Мариуполь остается сложным направлением. Захватчики не оставляют попыток захватить город.

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Ведут наступление в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении,
– сообщает Генштаб.

Также на Югобугском направлении враг коварно пытается не допустить продвижения наших войск

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Автор: Оксана Княжик