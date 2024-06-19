Противник сосредоточил на этом направлении примерно 10 тысяч бойцов, 450 единиц военной техники, в частности 200 артиллерийских систем. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что оккупанты не в первый раз делают попытки продвинуться на этом направлении.

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Накопили очередной потенциал

Враг планирует уже достаточно давно реализовать план по выходу на левобережье реки Оскол.

Первоочередная цель россиян – провести Лимано-Купянскую ось. Однако сейчас они буксуют в районе реки Жеребец – на Лиманском направлении. Также противник застрял в районе Купянска. Особенно их тормозит Синьковка – наш укрепрайон,

– пояснил военный обозреватель.

Россияне, по его словам, неоднократно пытались реализовать прорыв в направлении Боровой. Однако в большинстве случаев эти попытки закончились для них полным фиаско.

"Сейчас они накапливают очередной потенциал для нового прорыва. Однако Силы обороны Украины к нему готовы", – уверен Александр Коваленко.

Что происходит в Боровой в Харьковской области: смотрите на карте