Противник зосередив на цьому напрямку приблизно 10 тисяч бійців, 450 одиниць військової техніки, зокрема 200 артилерійських систем. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що окупанти не в перше роблять спроби просунутись на цьому напрямку.

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Накопичили черговий потенціал

Ворог планує вже досить давно реалізувати план щодо виходу на лівобережжя річки Оскіл.

Першочергова мета росіян – провести Лимано-Куп'янську вісь. Але зараз вони буксують в районі річки Жеребець – на Лиманському напрямку. Також противник загруз в районі Куп'янська. Особливо їх гальмує Синьківка – наш укріпрайон,

– пояснив військовий оглядач.

Росіяни, за його словами, неодноразово намагалися реалізувати прорив у напрямку Борової. Проте в більшості випадків ці спроби закінчились для них повним фіаско.

"Зараз вони накопичують черговий потенціал для нового прориву. Однак Сили оборони України до нього готові", – впевнений Олександр Коваленко.

Що відбувається у Боровій у Харківській області: дивіться на карті