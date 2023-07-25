Как русские использовали рабочие движения

Именно по такому сценарию на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей приезжали представители профсоюзов левого толка из других стран. Также визиты совершали депутаты от левых политических партий других стран.

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Диктатор Кремля Путин в одном из своих обращений говорил: "На Донбассе воюют трактористы и шахтеры, взявшие в руки оружие". В 2014 году на оккупированной России территории Донбасса остались десятки шахт, заводов и комбинатов, которые могли составлять более 200 тысяч работников с учетом предприятий металлургической промышленности и угольной промышленности.

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей под контролем оккупантов осталось 96 угольных шахт, на которых в среднем работало от 1 до 1,5 тысяч человек, то есть более 100 тысяч.

Далее предприятия металлургического комплекса – Алчевский металлургический комбинат, Донецкий металлургический комбинат, Енакиевский металлургический завод, Лутугинский завод прокатных валков, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Алчевский завод металлов и сплавов.

Соответственно, имея такой потенциал в рабочем движении на оккупированных территориях Украины, политтехнологи России попытались использовать его. Федерация профсоюзов так называемой "ЛНР" даже приобрела ассоциированное членство во "Всемирной федерации профсоюзов" – организации в которую входят профсоюзы левого толка.

Полученные партнерские связи с профсоюзами политическими организациями левого толка, политтехнологи Кремля использовали как политические трибуны для дискредитации украинской власти. В дальнейшем политтехнологи Кремля пытались переформатировать рабочее движение на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в движение антиглобалистов и провели конференцию с участием иностранных деятелей левого движения, и этому проекту активно помешала пандемия. Однако в 2020 году в Донецке состоялось антиглобалистское онлайн-мероприятие под названием "Диалог народов".

Список спикеров онлайн-конференции "Диалог народов":

Александр Ионов – Антиглобалистское движение России; Алексей Муратов – общественное движение "Донецкая республика"; Диармуид Мак Дабглэрс – "Республика Шинн Фейн"; Сара Флаундерс – "Международный центр действий"; Джо Ломбардо – UNAC; Фрэнк Джеймс Джонсон – UNAC; Луи Маринелли – "Да, Калифорния"; Джейсон Шон Ричард – "Да, Калифорния"; Грег Баттерфилд – "Борьба Валучи"; Омали Ешитела – "Ухуру"; Джесси Невелл - "Ухуру"; Йохан Бакман – доцент Хельсинкского университета; Кевин Зиз – Народное сопротивление; Лувези Киншаса – Африканский социалистический интернационал; Хамзе Мохамуд Хассан – "Сомалиленд"; Альфред Рубикс – депутат Европарламента (2009 – 2014); Евгений Константинов – "Гражданское согласие"; Мохаммед Мухтар – Демократическая партия Ливана; Тобиас Насэ – Антиимпериалистический центр.

Однако проекты рабочего движения на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей не имели ничего общего с защитой прав и интересов рабочих. Политтехнологи Кремля просто использовали рабочее движение и профсоюзы для гибридной войны против украинского правительства.

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Шахты закрыли, протесты разогнали

Социально-экономическое положение шахтеров сразу ухудшилось. Зарплату оккупанты выплачивали рабочим лишь частью от реализации добытого угля. В то же время, Украина выплачивала дотации из государственного бюджета убыточным угольным предприятиям, чтобы в районах расположения шахт не было социального взрыва.

По состоянию на январь 2014 года средняя зарплата на шахтах в Луганской и Донецкой областях составила 12 – 14 тысяч гривен (курс доллара тогда составлял от 8,7 до 10,4 гривны за 1 доллар). Оккупанты же не выплачивали такую заработную плату шахтерам и практически сразу начали ликвидировать убыточные шахты.

Весной 2020 года Кремль решил провести реорганизацию угольных предприятий на оккупированных территориях Украины. Тогда было ликвидировано 45 угольных шахт в оккупированных Луганской и Донецкой областях.

Во многих городах оккупированных территорий были протесты. В Зоринске Перевальского района Луганской области местные жители протестовали против закрытия единственного градообразующего предприятия шахты "Никанор-Нова", такие же протесты были против закрытия шахты "Белореченская".

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На шахте "Антрацит" в Луганской области более 100 горняков объявили подземный протест и не поднимались на поверхность, а местные жители начали собираться у здания администрации для протеста. Тогда были задержаны 34 протестующих среди горняков. Однако сначала арестовали их жен. "Народная милиция" квазиреспублики ввела отдельный контингент в поселок Дубовское на шахту "Комсомольскую" для подавления протеста шахтеров.

За несколько месяцев сопротивление рабочих на оккупированных территориях было полностью подавлено, а большинство шахт закрыли. По состоянию на 2021 год на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей с 96 шах работали всего 34.

По состоянию на 2023 год, после провозглашения Россией аннексии временно оккупированных территорий Украины, в Кремле решили закрыть убыточные шахты, а те, которые могут приносить прибыль, отдать частному инвестору. Однако фактически оккупационные администрации закрывают все шахты, а перспективные возобновят работу в случае нахождения инвестиций. Однако таких шахт на оккупированном Донбассе осталось всего 17 (по заявлениям самих оккупантов).

Вот так, фактически была ликвидирована угольная промышленность Донбасса, которая до оккупации 2014 года могла добывать от 50 до 100 миллионов тонн в год.

Массовое убийство шахтеров оккупантами

Во время оккупации в 2014 году на угольных предприятиях оккупированных Луганской и Донецкой областей ухудшилась техника безопасности. Это приводило к повышению количественных показателей производственного травматизма и смертей шахтеров.

За период с 2015 по 2020 год на угольных шахтах оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей травмы получили 4100 человек. За этот период было зафиксировано 348 смертей горняков на производстве.

Небрежность оккупантов на производстве привела к тому, что горняки начали погибать на небольших угольных предприятиях, таких как "Восток-Карбон", где погибло сразу 17 горняков. В 2021 году на шахте "Красный партизан" в Луганской области из-за обрыва каната транспортной клети погибли 9 горняков и 19 получили ранения.

С июля 2021 шахтеров и работников металлургической отрасли, а также железнодорожников в принудительном порядке заставляют проходить собрание резервистов по программе БАРС (боевой армейский резервный состав). За 2021 год рабочих на это собрание сгоняли 5 или 6 раз. Во всех случаях работники "народной милиции" приезжали на шахты и под конвоем сгоняли рабочих в автобусы и увозили на полигоны.

В настоящее время, когда идет полномасштабная военная агрессия России против Украины уже почти полтора года, понятно, что таким образом оккупанты отрабатывали приемы принудительной мобилизации шахтеров.

В первые дни полномасштабной агрессии России против Украины на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей был проведен мобилизационный террор. Пока известно, что оккупационные администрации квазиреспублик Донбасса принудительно мобилизовали каждого второго шахтера и рабочего. Мобилизационные задачи для оккупированных населенных пунктов были очень велики, поэтому, чтобы сохранить свои должности, оккупанты начали принудительно мобилизовать тех, кого в 2021 году отправляли на собрание резервистов.

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Сейчас можно найти критику отдельных деятелей на оккупированных территориях, осуждающих принудительную мобилизацию рабочих. Рабочие были мобилизованы с целью формирования передовых отрядов, служивших живым щитом, закрывая подразделения регулярной армии России. Другие отряды мобилизованных шахтеров отправляли на минные поля, чтобы таким образом произвести разминирование.

Учитывая изложенные факты, можно утверждать, что на временно оккупированных территориях Украины произошло умышленное и плановое уничтожение промышленного потенциала оккупированных территорий и рабочего класса. Этот факт нельзя игнорировать, необходимо добиться того, чтобы мировые профсоюзные центры призывали к ответу России за ее действия в отношении рабочих на оккупированных территориях Украины.

Такие действия могут вызвать раскол и в общемировом политическом движении по поддержке России, которая много лет считалась одним из главных центров поддержки мирового рабочего движения.

Я решил об этом написать потому, что, к сожалению, профсоюзное движение Украины подобных вопросов не поднимает. Кремль же, в свою очередь, активизировал протестную деятельность через крайне левые и крайне правые организации в мире, направленные на влияние этих организаций на правительства своих стран, чтобы они прекратили оказывать Украине поддержку в военной агрессии России.