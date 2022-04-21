Россияне создали численное преимущество на трех направлениях, но успеха нет, – военный эксперт

На трех направлениях российские военные создали немалое преимущество. Однако выполнить свои планы им не удается.

У оккупантов очень плохая ситуация с резервами. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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Оккупанты создали преимущество 1:5, – Жданов

По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины – от Изюма в направлении Северодонецка и Краматорска; от Марьянки; в районе Гуляйполя .

Они (оккупанты – 24 канал) фактически на этих трех направлениях создали преимущество 1:5. Это очень много, но успеха не имеют,

– подчеркнул Жданов.

Он объяснил, что росармия снимает регулярные части вооруженных сил России из Мариуполя, у оккупантов очень плохо с резервами. Потому и Владимир Путин приказал не штурмовать "Азовсталь" и взять под плотный контроль периметр.

"Там остались кадыровцы и "ополченцы", мобилизованные на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Регулярные части, скорее всего, уже воюют на Донбассе", – заметил военный эксперт.

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