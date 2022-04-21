В окупантів дуже погана ситуація із резервами. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Нас чекає позиційна війна, – Арестович розповів, що далі робитиме Росія і якою буде відповідь їй

Окупанти створили перевагу 1:5, – Жданов

За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону Збройних Сил України – від Ізюма в напрямку Сєвєродонецька і Краматорська; від Мар'янки; в районі Гуляйполя.

Вони (окупанти – 24 канал) фактично на цих трьох напрямках створили перевагу 1:5. Це – дуже багато, але успіху не мають,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, згідно із тим, що росармія знімає регулярні частини збройних сил Росії із Маріуполя, в окупантів дуже погано із резервами. Тому й Володимир Путін наказав не штурмувати "Азовсталь" і взяти під щільний контроль периметр.

"Там залишились кадирівці і "ополченці", яких мобілізували на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Регулярні частини, найімовірніше, вже воюють на Донбасі", – зауважив військовий експерт.

Варто переглянути – Путін своєю тупістю наближає Україну до перемоги: дивіться відео