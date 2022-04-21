Перша причина – матеріальна, а друга – політична. Так вважає керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті Ігор Соловей, повідомляє 24 канал.

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Чому Путін скасував штурм "Азовсталі"

Ігор Соловей переконаний, що, розраховуючи на окупацію Маріуполя, Путін хоче використовувати завод, оскільки це хороше джерело прибутку. Окрім цього, до "Азовсталі" нині прикута увага всього світу.

Чому Путін наказав не бомбить Азовсталь? Він хоче використовувати потім завод для своєї кишені. А також це результат міжнародного тиску,

– вважає Соловей.

Путін діє так, як діють терористи

Керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважив, що рішення Путіна не можна назвати гуманним, адже він планує взяти в заручники усіх, хто перебуває на території заводи. Вони необхідні для того, щоб Україна пішла на умови країни-агресорки.

Це точно не акт гуманності, бо Путін цим наказав Шойгу взяти заручників. Точно так, як діють терористи. Ці заручники потрібні Путіну аби примусити Україну скласти зброю. І він хоче зробити це до 9 травня,

– сказав Соловей.

Ситуація в Маріуполі: головне

У Маріуполі ситуація погіршується з кожним днем. Росія весь час обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Маріуполь повністю зруйнований. Завод "Азовсталь", який називають фортецею міста, також розбомблений. Під завалами залишаються сотні людей, серед яких є й діти. Росіяни вбили тисячі мирних жителів та завезли в місто мобільні крематорії, щоб приховати свої злочини.

Майже одразу після повідомлення про "скасування штурму" "Азовсталі" віцепрем'єрка Ірина Верещук вкотре звернулась з проханням відкрити екстрений гуманітарний коридор. Згідно з її даними, нині на "Азовсталі" перебувають близько 500 поранених військових та 1 000 мирних жителів.

Росія весь час зриває гуманітарні коридори й не дозволяє вивозити людей на підконтрольні Україні території. Зокрема 20 квітня з міста мали виїхати літні люди, жінки та діти. Але росіяни дали занадто мало автобусів та не дотримались обіцянки про припинення обстрілів.

Тим часом російські військові продовжують насильно вивозити маріупольців в Росію, де ті проходять через "фільтраційні табори".

Останній тиждень питання евакуації із зводу "Азовсталь" стоїть дуже гостро. Українська влада намагається відкрити гуманітарні коридори, евакуювати людей та військових будь-якими способами. Президент Володимир Зеленський наголосив, що у випадку загибелі захисників Маріуполя на перемовинах з Росією можна буде поставити крапку.

Глава держави також повідомляв, що Україна готова до будь-яких форматів обміну людей з Маріуполя. Зокрема, пропонували обміняти українських цивільних та військових у місті на російських полонених, готові віддати на заміну навіть кума Путіна Медведчука. Михайло Подоляк та Давид Арестович заявили, що готові особисто приїхати в Маріуполь на переговори щодо евакуації українських бійців.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар повідомив, що "Азов" готовий до евакуації за підтримки третьої сторони, щоб забрати вбитих та поранених. Захисники категорично відмовляються здаватись у полон і можуть евакуюватися лише зі своєю стрілецькою зброєю.

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