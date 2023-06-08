Захватчики создали фейковые страницы Сергея Лысака и Максима Козицкого. Главы ОВА уже отреагировали.
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Что говорит Лисак
Лисак – глава Днепропетровской ОВА – заявил, что оккупанты создают фейки, чтобы посеять панику среди украинцев. В частности, с так называемой "страницы" Лисака распространяли лживые заявления, что Украине "угрожает авария более масштабная, чем в Чернобыле".
Глава Днепропетровской ОВА подчеркнул: в окупантов ничего не получится. Украинцы хорошо знают, что такое информационная гигиена.
Забаним в сети. Уничтожим на поле боя,
– подчеркнул Лысак.
Подробности от Козицкого
Козицкий – глава Львовской ОВА – поделился ссылками на свои настоящие страницы в социальных сетях (просмотреть можно здесь ). Кроме того, он призвал украинцев жаловаться на фейки.
Глава Львовской ОВА поблагодарил людей и призвал их всегда проверять информацию.