Загарбники створили фейкові сторінки Сергія Лисака та Максима Козицького. Голови ОВА вже відреагували.
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Що каже Лисак
Лисак – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що окупанти створюють фейки, щоб посіяти паніку серед українців. Зокрема, з так званої "сторінки" Лисака поширювали брехливі заяви, що Україні "загрожує аварія масштабніша, аніж у Чорнобилі".
Голова Дніпропетровської ОВА наголосив: в окупантів нічого не вийде. Українці добре знають, що таке інформаційна гігієна.
Забанимо в мережі. Знищимо на полі бою,
– наголосив Лисак.
Деталі від Козицького
Козицький – голова Львівської ОВА – поділився посиланнями на свої справжні сторінки у соціальних мережах (переглянути можна тут). Окрім того, він закликав українців скаржитися на фейки.
Голова Львівської ОВА подякував людям та закликав їх завжди перевіряти інформацію.