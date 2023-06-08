Загарбники створили фейкові сторінки Сергія Лисака та Максима Козицького. Голови ОВА вже відреагували.

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Що каже Лисак

Лисак – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що окупанти створюють фейки, щоб посіяти паніку серед українців. Зокрема, з так званої "сторінки" Лисака поширювали брехливі заяви, що Україні "загрожує аварія масштабніша, аніж у Чорнобилі".

Голова Дніпропетровської ОВА наголосив: в окупантів нічого не вийде. Українці добре знають, що таке інформаційна гігієна.

Забанимо в мережі. Знищимо на полі бою,

– наголосив Лисак.

Деталі від Козицького

Козицький – голова Львівської ОВА – поділився посиланнями на свої справжні сторінки у соціальних мережах (переглянути можна тут). Окрім того, він закликав українців скаржитися на фейки.

Голова Львівської ОВА подякував людям та закликав їх завжди перевіряти інформацію.

Важливо! Росія веде активну інформаційну війну. Ворог атакує Україну не лише зброєю, але й фейками. Саме тому так важливо довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.