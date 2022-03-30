Россияне сознательно авиацией били во флаг Украины в Изюме, но разрушили Мемориал памяти

Россияне сознательно били авиацией в украинский флаг в Изюме, но не смогли его уничтожить. Однако разрушили посвященный погибшим во время Второй мировой войны Мемориал.

Об этом в эфире 24 канала рассказал начальник управления Изюмского городского совета Максим Стрельник. Он сравнил разрушения в Изюме с Мариуполем – уничтожено около 80% жилых домов.

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Оккупантам не удалось сбить флаг Украины

Стрельник подтвердил, что на горе Кременец варварским способом поврежден Мемориал памяти погибших во время Второй мировой. Туда сознательно била авиация.

"В Изюме стоял штандарт и развевался украинский флаг, они с помощью авиации пытались его разрушить. Им это не удалось. Но, к сожалению, во время авиабомбардировки был разрушен Мемориал", – рассказал Максим Стрельник.

Начальник управления Изюмского городского совета отметил, что российские оккупанты целенаправленно, сознательно уничтожают жилищный фонд в городе:

социальные объекты;

школы;

детские садики;

больницы;

коммунальные предприятия;

государственные компании.

"Все это разрушено. Лежит в руинах и пепле. Но мы все ждем, когда сможем вернуться в город и возродить его из этих руин, сделать преуспевающим", – подчеркнул Максим Стрельник.

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