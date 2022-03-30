Про це в ефірі 24 каналу розповів начальник управління Ізюмської міської ради Максим Стрельник. Він порівняв руйнування в Ізюмі з Маріуполем – знищено майже 80% житлових будинків.

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Окупантам не вдалось збити прапор України

Стрельник підтвердив, що на горі Кременець у варварський спосіб пошкоджено Меморіал пам'яті загиблих під час Другої світової. Туди свідомо била авіація.

"В Ізюмі стояв штандарт і майорів український прапор, вони за допомогою авіації намагалися його зруйнувати. Їм це не вдалося. Але, на жаль, під час авіабомбардування був зруйнований Меморіал", – розповів Максим Стрельник.

Начальник управління Ізюмської міської ради зазначив, що російські окупанти цілеспрямовано, свідомо знищують житловий фонд у місті:

соціальні об'єкти;

школи;

дитячі садочки;

лікарні;

комунальні підприємства;

державні підприємства.

"Все це зруйновано. Лежить в руїнах і в попелі. Але ми всі чекаємо, коли зможемо повернутись в місто і відродити його з цих руїн, зробити процвітаючим", – наголосив Максим Стрельник.

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