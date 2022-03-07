Россияне срочно восстанавливают взлетную полосу в Мелитополе: хотят наступать на Запорожье
7 марта 2022 , 13:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты восстанавливают взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь. Они перегруппировывают войска.
Все потому, что орки хотят продолжить наступление на Запорожье.
Важно Враг продолжает наступать на Донецком направлении, – Генштаб
Враг устал
Несмотря на большое количество войск, у оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Они несут потери, поэтому и теряют наступательный потенциал.
Российские военные массово сдаются в плен не только ВСУ, но и гражданским.
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