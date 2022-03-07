Россияне срочно восстанавливают взлетную полосу в Мелитополе: хотят наступать на Запорожье

Оккупанты восстанавливают взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь. Они перегруппировывают войска.

Все потому, что орки хотят продолжить наступление на Запорожье.

Важно Враг продолжает наступать на Донецком направлении, – Генштаб

Враг устал

Несмотря на большое количество войск, у оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Они несут потери, поэтому и теряют наступательный потенциал.

Российские военные массово сдаются в плен не только ВСУ, но и гражданским.

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