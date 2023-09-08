Кассетные снаряды или реактивные минометы?

Это не обязательно означает, что у россиян стало настолько много тепловизоров. Они могут работать и осветительными снарядами.

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Но это демонстрирует, что российские захватчики уже ищут способы, как при будущих наступательных действиях обойти фактор сокращения светового дня, как и ухудшение погоды, которые начнут играть свою роль ближе к зиме.

Соответственно, и Вооруженные Силы Украины будут планировать свои действия на Юге и других направлениях фронта так, чтобы наступать вопреки объективным факторам погодных и других условий.

На Юге в целом продолжается тенденция, когда при успешном прогрызании укрепленных районов военное командование говорит просто об "успехах на Юге". Прорыв укрепленной обороны противника не сулит быстрых результатов, поэтому и скорых новостей оттуда ожидать не стоит. Делать обоснованные выкладки на тему, успеют ли наши войска дойти до Токмака или Мелитополя, или перерезать важную для оккупантов железную дорогу – будет смысл только после того, как прорыв российских фортификаций окончательно завершится.

Здесь стоит добавить и такой акцент: уже возникают вопросы, помогут ли нам кассетные снаряды лучше уничтожать вражеские укрепления. Ответ примерно таков – большую роль здесь будут иметь реактивные огнеметы отечественного производства.

Важная новость с Бахмутского направления

На Бахмутском направлении, как прямо следует из сообщений Генштаба, наши войска успешно продвигаются на южном фланге. В то же время россияне пытаются возобновить наступление на северном фланге. Однако самая важная новость с этого направления произошла в несколько иной плоскости.

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Силы специальных операций 6 сентября отчитались, что именно на этом направлении уничтожили особо важный склад боеприпасов россиян. На нем лежали дальнобойные противотанковые ракеты "Вихрь" к Ка-52.

Факт уничтожения такого склада невероятно ослабляет авиацию рашистов. Здесь далее может быть два варианта:

либо враг будет вынужден уменьшить использование ударных вертолетов;

или же наши бойцы скоро улучшат статистику по сбитым вертолетам врага.

Бои за Клещеевку, очевидно, продолжаются. Как раз после освобождения этого населенного пункта можно будет говорить о новой динамике в боях за Бахмут.

На самом деле очень важно, что именно возле Бахмута враг благодаря нашим защитникам теряет свою новейшую и дефицитную бронетехнику. Если армия России захотела возле Бахмута "повторить Сталинград", значит будет оккупантам разгром как "под Сталинградом".

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На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжали наступать в районе Новоегоровки. Однако это казалось скорее попыткой отвлекающего маневра от врага, чтобы скрыть хоть что-то по переброске дополнительных войск на эти направления.

Очевидно, что накопление новой ударной группировки для нового наступления со стороны врага еще продолжается. Только 7 сентября, например, поступило подтверждение от Госпогранслужбы, что россияне окончательно забрали свои войска с белорусской территории для наступательных действий на Востоке Украины.

На Авдеевском, Угледарском и Мариинском направлениях неописуемая стойкость наших воинов приобретает особое значение на фоне планов Кремля вернуться к намерению оккупировать как минимум всю Донецкую область.

Наши защитники уже уничтожили 4 500 танков противника. Это в 1,5 раза больше, чем было в строю российских войск вообще перед началом полномасштабного вторжения.