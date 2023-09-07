Зачем Путину выборы?

10 сентября выборы проведут на территории всей России. Это запланированная акция иллюзорной демократии для региональных законодательных собраний, муниципальных и сельских советов.

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Однако в контексте новых оккупированных территорий выборы имеют совершенно иное значение. Для российских агентов это попытка продемонстрировать "завершение" аннексии – включение в правовое и политическое пространство России. Также это попытка убедить международное сообщество, что быть с Россией – свободный выбор жителей оккупированных территорий Украины.

Сугубо с технической точки зрения выборы – это возможность закрепить и легализовать тотальный контроль “Единой России” и других лояльных к Владимиру Путину партий в каждой сфере жизни украинцев в оккупации. Кроме того, участие в “выборах”, в частности под принуждением или запугиванием, является механизмом запрягания в кабалу: принявшими участие непременно будут манипулировать, угрожая строгой ответственностью за коллаборационизм согласно украинскому законодательству. Следовательно, украинцы будут бояться освобождения территории другими украинцами, даже если в их действиях умысла содействовать оккупанту не было.

"Выборы" – это также один из инструментов насильственной смены демографического состава населения на новых оккупированных территориях. Ведь часть кандидатов – приехавшие из России колонизаторы, которые останутся обустраивать свою жизнь вместе с семьями "по крымскому сценарию".

В конце концов, незаконные выборы – это демарш Путина. Обиженный на весь мир с момента создания "прецедента независимости Косово", который он сравнивает с Донбассом, Путин, вероятно, стремится, чтобы для него "сделали исключение из международного права", угрожая разрушить всю международно-правовую систему, если этого не случится.

Почему выборы нарушают международное право?

Проведение выборов на оккупированных территориях нарушает ряд международно-правовых режимов.

Во-первых, такое деяние не отвечает основополагающим принципам международного права – суверенному равенству государств и невмешательству во внутренние дела.

Во-вторых, “выборы” являются нарушением фундаментального принципа международного гуманитарного права status quo ante bellum, то есть запрета изменять правовой статус территории и ее жителей. Это также принуждение местного населения со стороны оккупационного государства к присяге ему на верность.

В-третьих, проведение “выборов” для завершения аннексии оккупированных территорий свидетельствует в пользу совершения российскими агентами преступления агрессии, как оно определено, что в статье 8-bis Римского устава в Резолюции ГА ООН 3314.

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Кроме того, нарушения, сопровождающие процесс выборов, могут иметь признаки других преступлений – военных и/или преступлений против человечности, в частности, дискриминационного преследования. В этом контексте следует обратить внимание на то, что принуждение к реализации избирательного права имеет признаки нарушения международного права человека, в частности права граждан участвовать в ведении местных государственных дел.

Что не так с выборами по российскому законодательству?

Выборы на оккупированных территориях Украины не соответствуют не только международному праву, но и российскому законодательству. Для того чтобы провести их, заинтересованным пришлось сделать ряд "исключений" из общего порядка, например, разрешить проводить выборы в условиях военного положения. С этой целью в мае Госдума приняла закон о порядке организации выборов в новых субъектах России, инициатором которого является "любимый законодатель Путина" – Павел Крашенников.

Другими "особенностями" реализации норм федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России" являются:

возможность создания участков за пределами оккупированных регионов (ибо деоккупация – стабильный и неотвратимый процесс, поэтому все, что вписано в российскую конституцию, постепенно остается lettre morte и архаизмом самой конституции);

использование во время голосования не только паспорта гражданина России, но и других документов, например украинских (вероятно, вариант для тех, кого проголосовать заставят под дулом автомата и кто отказывается брать российские документы);

засекреченные списки кандидатов и возможность узнать о "народном избраннике" только на избирательном участке (для сохранения жизни коллаборантов и колонизаторов);

онлайн-голосование через систему "Мобильный избиратель" (чтобы набрать необходимое количество избирателей для участка);

продление продолжительности "единого дня" выборов на несколько дней и т.д.

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Как отреагирует мир?

Реакция на выборы на оккупированных территориях уже есть.

Это осуждение Совета Европы, Европейского Союза, НАТО и отдельных государств. Следует ожидать, что глубокие беспокойства будут раздаваться и с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в ходе ее предстоящей сессии. Потенциально они войдут, по меньшей мере, в ежегодную резолюцию по Крыму, содержащую осуждение проведения незаконных референдумов, а также в отчеты Мониторинговой миссии и Независимой Комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

В то же время, заявлений и беспокойств – недостаточно. Следует принять конкретные документы с пошаговой инструкцией, где и за что Россию и ее агентов привлекут к ответственности, сколько это будет стоить и когда начнутся процессы. Следует расследовать “выборы” – как нарушение международного права и международное преступление. Может быть, тогда от их проведения пострадает меньшее количество украинцев.