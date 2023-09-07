Дело, как всегда – в деньгах

Годами российская пропаганда рассказывала, что БМП "Курганец-25" "не имеет аналогов в мире". На самом деле это был не более чем макет на катках, с большим количеством недостатков и проектных дефектов. В определенной степени мне даже нравилось наблюдать за тем, как все они утопают в самообмане.

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БМП "Курганец-25" регулярно демонстрировали на параде на Красной площади в Москве. Когда этот сарай на катках выезжал на брусчатку, российские "ура-патриоты" конвульсировали в бешеном экстазе. У меня же этот уродец-25 всегда вызывал легкую и несколько надменную улыбку.

"Курганец-25" с 2015 года находился на опытно-военной эксплуатации в ограниченном количестве. Причем сами же российские военные не скрывали своего недовольства этой боевой машиной.

Отмечу это не украинские эксперты критиковали эту БМП, а сами россияне.

Кроме технических недостатков, которые впоследствии должны были устранить, но этого так и не произошло, смущали:

чрезмерные габариты БМП, делающие его настоящей "скалой на катках";

завышенная цена, за которую можно осуществить глубокую модернизацию сразу трех бездарных БМП-3;

очень слабое вооружение как для машины таких габаритов и по такой цене, причем уступает даже вооружению бездарной БМП-3.

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Кроме этого, очень дорогая "скала на катках", с посредственным огневым потенциалом, не оснащена бортовыми амбразурами в десантном отделении, что облегчает ее поражение с флангов.

Теперь же очевидное всем, но только не ярым российским "ура-патриотам", стало еще более очевидным – на этом проекте тупо "пилили бабло". А то, на чем "пилят бабло", никогда жизнеспособным не будет.

А сколько еще у российского ВПК таких проектов? Ого! Пилять не перепилить!