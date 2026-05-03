Путину этого не скрыть: эксперт отметил беспрецедентные средства защиты Москвы перед 9 мая

В России готовятся к проведению парада на 9 мая. В Москву стягивают дополнительные системы ПВО, в частности их перебазируют из Казани и Грозного. Чтобы защитить столицу предусмотрено несколько кругов обороны. Путин не на шутку испугался.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что на это указывает и телефонный звонок Путина Трампу, когда российский диктатор обратился с инициативой о перемирии на 9 мая, опасаясь дроновых атак со стороны Украины.

Как Украина должна воспользоваться усилением безопасности Москвы?

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" объяснил, что глава Кремля сегодня несмотря на беспокойство не может отменить парад в Москве, ведь он годами раскручивал это мероприятие. Поэтому, по словам Лакийчука, в 2026 году россияне проводят беспрецедентные меры безопасности накануне 9 мая.

Все эти меры должны показать россиянам больше не о победе в "сво", а о том, что война пришла в Россию, в частности в Москву. Поскольку Путин стягивает вокруг столицы дополнительные средства противовоздушной обороны, это хороший повод для того, чтобы ударить по менее защищенным регионам,

– считает Лакийчук.

Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Арктическая зона, по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики, уже давно "оголены" из-за регулярных атак украинских дронов по Краснодарскому краю, в частности Туапсе. Лакийчук отметил, что следует внимательно отслеживать, из каких точек россияне перебрасывают системы ПВО и держать их под прицелом.

Неплохо был прикрыт Северный Кавказ, но оттуда снимаются средства, из Ленинградского военного округа тоже. Туда изрядно прилетает, опять горел Приморск. Думаю, что стоит повторить. Сейчас есть окно возможностей: с 5 до 15 мая,

– озвучил Лакийчук.

Заметьте! Парад в Москве 2026 года будет проходить без демонстрации военной техники. Официальное объяснение заключается в том, что сделать это не позволяет оперативная ситуация. Однако по мнению политолога и майора ВСУ Андрея Ткачука, что на самом деле российская армия из-за войны имеет уже ограниченный ресурс и если она это покажет, это станет мощным ударом по ее репутации. По его словам, Путин не хочет позориться и в первую очередь перед своим народом.

Украине выгодно усиление безопасности Москвы

Напомним, что военный обозреватель Василий Пехньо убежден, что Украина не имеет интереса направлять свои беспилотники на парад на Красной площади. Он высказал мнение, что украинской стороне было бы выгоднее такое усиление защиты Москвы, переброска туда систем ПВО из других российских территорий, чтобы ВСУ могли нацелиться на такие "оголенные" объекты в ряде российских регионов.

А вот по мнению политтехнолога Тараса Загороднего не стоит исключать вероятность того, что с украинской стороны могут быть неожиданные "бонусы" для россиян 9 мая. Он напомнил, что в 2025 году Украина в этот период устроила "фейерверки" и работа российских аэропортов была заблокирована.

Загородний также отметил, что в прошлом году Путин так сильно не переживал из-за безопасности парада, потому что на мероприятие был приглашен Си Цзиньпин. Его глава Кремля воспринимал как условный зонтик, а вот в этом году китайского лидера на Красной площади не будет.