Россияне стягивают в Крым все средства ПВО: реально ли будет сейчас уничтожить Керченский мост

Перетягивание дополнительных средств противовоздушной и противоракетной обороны в сторону Симферополя и Севастополя может свидетельствовать о беспокойстве России и желании как можно больше защитить Керченский мост от вполне реальной атаки со стороны Украины.

Любой процесс на войне должен быть тщательно просчитан. Поражение Керченского моста должно произойти в как можно более удобное для Украины время, когда вражеские силы и средства будут наиболее уязвимыми. Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев. Он рассказал, что в крымских пабликах можно увидеть фото и видеоподтверждения, как по главной автодороге "Таврида" враг тянет из Керчи дополнительные ресурсы в виде пусковых установок С-300 и С-400.

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"Как только россияне прибывают на место и разворачиваются, украинские партизаны фиксируют места их размещения, дают эти ориентировки. Далее уже должна работать наша авиация или ракетчики, превращая весь тот хлам в кучу металлолома", – озвучил Селезнев.

Уничтожить Керченский мост можно при одном условии

Военный эксперт акцентировал внимание, что надо прислушаться к советам американского генерала Бена Ходжсона, бывшего командующего войсками США в Европе, который четко озвучил, что Керченский мост реально уничтожить благодаря комплексной атаке морских ударных дронов-камикадзе, ракет типа ATACMS, Storm Shadow. Он настаивал на том, что Украина должна была бы получить еще и ракеты типа TAURUS.

"Их особенность в том, что они способны разрушать достаточно серьезно укрепленные сооружения. Поэтому они бы нам пригодились для того, чтобы гарантированно разрушить опоры Керченского моста. Получим ли мы в перспективе эти ракеты, или атака на мост будет реализовываться с помощью другого вооружения – неизвестно, но то, что враг нервничает и привлекает немало ресурсов, как с территории Крыма, так и Краснодарского края, очевидно", – говорит Селезнев.

Керченский мост для Путина – символ его царствования

Этот мост Россия защищает и с суши, потому что производится особый контроль за автотранспортом, который заезжает на него, а также из-под воды. Ресурсы для защиты враг тратит значительные, ведь этот объект имеет особое значение для российского диктатора.

Лично для Путина Керченский мост – это сила его царствования над русским народом, сила незаконного присоединения Крыма к России, поэтому он существенно переживает из-за целостности этого моста,

– отметил Селезнев.

"Вспомним, когда произошел первый "хлопок" на мосту, 8 октября. Если бы тот перевозчик отправился согласно тому графику, который планировался изначально, этот "хлопок" состоялся бы 7 октября в День рождения Владимира Путина", – напомнил военный эксперт.

Произойдет ли очередной удар по Керченскому мосту, по словам Селезнева, сегодня прогнозировать сложно, потому что очень много факторов влияют на принятие таких решений и обеспечение их реализации. Он отметил, что военные профессионалы действуют абсолютно рационально и выбирают наиболее подходящий момент для воплощения этой миссии. Тот факт, что это обязательно произойдет, у Селезнева не вызывает никаких сомнений, потому что слишком часто происходит "хлопок" в разных уголках Крыма и он имеет системный характер.

Что происходит вокруг Керченского моста